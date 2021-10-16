«Спартак» — «Динамо»: ставка Тимура Журавеля на московское дерби с коэффициентом 4.94

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 2.5 мяча за 4.94.
«На повестке дня матч «Спартак» — «Динамо». Команды находятся на абсолютно разных уровнях в плане строительства команд.
«Спартак», одержав несколько подряд побед, явил нам нечто спонтанное, не вытекающее из системной работы. Кажется, что это стечение обстоятельств. Я бы этой победной серии не придавал значение.
У «Динамо» есть игра, есть чёткая схема и взаимодействие. Мне кажется, что «Динамо», столкнувшись с такой хаотичной силой «Спартака», должно иметь превосходство.
Я бы сделал ставку на структурность, на выстроенность, на то, что «Динамо» если кому и проигрывает в этом сезоне, то только неожиданно командам, уступающим «Динамо» в классе. Они выбирают удачный план на игру, плюс ещё им везёт. Но в этом статусном матче, я думаю, что динамовская выстроенность будет сильнее, чем эмоциональный хаос «Спартака». Витория очень далёк от окончательного строительства.
«Динамо» фаворит, оно победит – победа «Динамо» через верх».
Какой канал покажет матч «Спартак» — «Динамо»?
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