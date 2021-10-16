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«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч Российской Премьер-Лиги

«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.32.

«Спартак» сумел порадовать во втором туре Лиги Европы. После фиаско с поляками красно-белые собрались и на выезде обыграли «Наполи», что станет хорошим стимулом на весь сезон.

В чемпионате России «народная команда» за 10 матчей выигрывала всего пять раз и занимает только седьмую позицию в турнирной таблице.

«Динамо» пока на второй строчке – до «Зенита» четыре балла и шанс на то, чтобы приблизиться к лидеру, был упущен в последнем туре после поражения от «Крыльев Советов». Могу отметить, что противники всего по одному разу завершали свои матчи вничью.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Динамо».

Центральный матч тура стоит внимания. Если бы не игры сборных, я бы поставил на «Спартак», но после этой паузы не отдам предпочтение никому.

У команд есть кому сделать результат, что может принести забитые голы. Рискну и заиграю свою ставку именно на мирный исход за приличный коэффициент. Моя ставка — ничья».

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