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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура чемпионата России

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура чемпионата России
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Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.40.

«Рубин» очень неплохо стартовал, но травмы показали на главный недостаток команды – слабую ротацию. В пяти последних турах Казань сумела обыграть только «Урал», при этом в четырёх поединках коллектив потерпел фиаско. Всего у рубиновых 14 очков и девятое место, при этом от зоны еврокубков коллектив отделяет одна победа.

«Локомотив» проиграл всего один раз – четыре успешные игры и пять мирных исходов принесли четвертую позицию. После двух туров группового раунда Лиги Европы железнодорожники добыли только один балл и последнее место в группе с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».

Хочу отметить, что для хозяев московский клуб неудобный соперник – столичные выиграли восемь из девяти последних личных встреч. Тут встречаются команды, которые накрыл кризис, – у «Рубина» кризис футбольный, у «Локо» — управленческий. По составу сегодняшние гости выглядят сильнее, но Казань может собраться в нужный момент.

Рискну и поставлю на то, что противники разделят турнирные баллы, что, в некоторой степени, их устроит. Моя ставка — ничья».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Рубин» — «Локомотив».

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.15.

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