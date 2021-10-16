Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: прогноз Николая Валуева на бой

Знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев дал свой прогноз на бой Магомед Исмаилов — Владимир Минеев, который состоится в рамках AMC Fight Nights.
Ставка: победа Минеева за 2.05.
«Уже очень много копий сломано в Интернете по этому поводу. Бойцы уже всё сказали в адрес друг друга. Как обычно, больше сказал Исмаилов – теперь пришло время кому-то отвечать за свои слова, подтверждать свои умения и навыки.
Шансы в этом поединке, в принципе, 50 на 50. Мне кажется, что Владимир Минеев в этом бою будет выглядеть предпочтительнее и одержит победу. За счёт чего? Вероятнее всего, за счёт ударной техники. Исмаилов достаточно много находится в стойке, хотя он неплохо борется. Но вряд ли Минеев даст перевести себя в партер и закончить бой досрочно. Исмаилов надеется, что свои самые лучшие свои качества он раскроет в борьбе, но в вряд ли Минеев не в курсе этого замысла, поэтому всячески будет этому противодействовать. Мне кажется, что этот план должен у него сработать – у него очень неплохая ударная техника, хотя мощи Исмаилову не занимать.
Интрига в этом бою есть – смотрите, чем это все закончится», — сказал Валуев.
Прогноз Александра Емельяненко на бой Минеев — Исмаилов.
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