«Сочи» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов».

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.57.

«Южное дерби, в котором на этот раз, на мой взгляд, есть очевидный фаворит. «Сочи» на данный момент выше классом, чем «Ростов». Это видно невооружённым взглядом. «Сочи» в прошлом туре вырвал победу в гостях у «Зенита». И вообще, это организованная команда, управляемая, можно сказать, тренерская. Там есть свои лидеры, причём опытные ребята. И на своём поле «Сочи» очень хорош. Поражение от «Динамо» стало всего второй неудачей дома за год.

Прогноз Александра Мостового на матч «Арсенал» — «Зенит».

«Ростов» лихорадит. Он сменил тренера: вместо Сёмина теперь работает бывший тренер молодёжки Тедеев. Наверное, что-то должно к лучшему измениться. Но пока «Ростов» выглядит разрозненно, да и, честно говоря, состав уже далеко не тот, что был ещё полтора года назад. Мне кажется, команде предстоит непростая борьба за выживание.



Здесь «Сочи» должен забирать свои очки дома. Я бы даже поставил с форой (-1). «Сочи» опытнее, организованнее, да и фактор своего поля никто не отменял. Уверен в ставке на 8 из 10».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Рубин» — «Локомотив».

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.15.