«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.60.
«Лисы» располагаются на 13-й строчке, имея в своём активе восемь баллов. Тем не менее команда оставляет крайне приятное впечатление от своей игры, но уже четыре тура не везёт. В последних матчах не получилось обыграть даже «Бёрнли» (2:2) с «Кристал Пэлас» (2:2), хотя и создавали моменты.
По моему мнению, на своём поле «Лестер» зарубится. У него неплохой потенциал и без еврокубков в нынешнем сезоне оставаться он не намерен. Скорее всего, сейчас клуб начнёт набирать очки.
«Красные дьяволы» всего в двух баллах от лидирующей строчки, пусть и периодически удивляют не самым лучшим образом. Например, не так давно они умудрились уступить всухую «Астон Вилле» (0:1). Ничью с «Эвертоном» (1:1) можно считать удовлетворительным результатом, однако дома команда играла на победу.
Думаю, гости не намерены терять очки в сегодняшнем противостоянии. Команде нужно как-то держаться в группе лидеров. С другой стороны, после паузы на игры сборных и на победу рассчитывать сложно».
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