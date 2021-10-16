«Брентфорд» — «Челси»: ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Телекомментатор и эксперт в английском футболе Роман Гутцайт сделал ставку на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 2.08.
«Брентфорд» — новый персонаж на карте высшего дивизиона английского футбола. Он уже показал, что может сопротивляться, играя против «Ливерпуля». В первом туре он победил «Арсенал». Это организованные и невероятно темпераментные ребята.
«Челси» не даёт соперникам создавать много моментов. Однако после матчей сборных многие их футболисты только вернулись в клуб. Думаю, лондонцы свой гол обязательно забьют. «Брентфорд» же играет неплохо и тоже способен доставить проблемы и забить», — сказал Гутцайт.
Напомним, что «Челси» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков и выиграв пять матчей из семи. Лондонцы пропустили всего три гола. «Брентфорд» расположился на седьмом месте и отстаёт от соперника на четыре очка. Команды не встречались между собой с 2017 года.
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