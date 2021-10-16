«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч 11-го тура РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: победа «Рубина» за 2.69.

«Есть несколько соображений по поводу победы «Локомотива», но я бы не был в ней так уверен. «Рубин» проиграл три матча подряд. В девяти последних очных матчах в РПЛ казанцы забили не более одного гола. До паузы команда Леонида Слуцкого проиграла в четыре из пяти матчей. Проиграли и дважды подряд дома. Казанцы не выигрывали у «Локомотива» в Премьер-Лиге с 2017 года.



А что же с «Локомотивом»? Перед перерывом было поражение от «Ростова». Это первое поражение для железнодорожников в сезоне чемпионата России. Оно стоило тренерского поста Марко Николичу. На выезде москвичи выиграли один раз и четырежды сыграли вничью.



Однако в «Локомотиве» странная ситуация. У них новый тренер Маркус Гисдоль. Не думаю, что он сразу же даст результат, и будет эффект нового тренера. «Рубин» же возвращается на свою арену. Разрешили посетить матч более чем 30 000 зрителей. Поэтому много факторов есть и за казанцев. «Рубину» уже пора победить, и им это по силам».

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