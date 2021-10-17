Где смотреть бой Немков – Энгликас на Bellator 268: прямая онлайн-трансляция 17 октября

Ночью с 16 на 17 октября мск на турнире Bellator 268 в Финиксе пройдет полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе. В этом бое сразятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский боец Джулиус Энгликас. Он заменил Энтони «Рамбла» Джонсона, который снялся из-за болезни.



Начало боя — не ранее 05:00 мск. Трансляцию боя можно будет посмотреть онлайн на «Окко.Спорт».



По оценке букмекеров, фаворит боя — Немков. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.15. Шансы Энгликаса оценивают коэффициентом 5.45. На ничью можно сделать ставку за 65.00.



Немков владеет титулом в полутяжёлом весе Bellator. В апреле Вадим выиграл свою первую схватку в рамках Гран-при в полутяжёлом весе, во второй раз в карьере одолев Фила Дэвиса единогласным решением судей. Джулиус Энгликас занимает пятое место в рейтинге полутяжёлого веса Bellator.

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Немков — Энгликас.