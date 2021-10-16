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Немков — Энгликас: беспроигрышная ставка 1000 рублей к бою Bellator

Немков — Энгликас: беспроигрышная ставка 1000 рублей к бою Bellator
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17 октября около 5:00 по московскому времени на турнире Bellator 268 в Финиксе пройдёт полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе. В этом бою сразятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский боец Джулиус Энгликас. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.

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