«Урал» — ЦСКА: эксперты оценили шансы армейцев выиграть в Екатеринбурге

17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92.
Эксперты считают, что матч РПЛ «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.
Напомним, что после десяти туров армейцы идут на шестом месте в Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. У идущего пятым «Краснодара», который сыграет позже, баллов столько же, но у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Красно-синие временно обойдут краснодарцев в таблице, если как минимум не проиграют в Екатеринбурге.
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