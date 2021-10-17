«Урал» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут
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17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали свой прогноз, в котором они считают фаворитом ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех команды из Екатеринбурга оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92.
Букмекеры считают, что матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Где смотреть матч «Урал» — ЦСКА?
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