«Ювентус» — «Рома»: где пройдёт встреча, во сколько начало, кто фаворит

17 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Он пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало игры запланировано на 21:45 мск. Посмотреть прямую трансляцию встречи можно будет на канале «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «Ювентус»: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех римлян оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Аналитики уверены, что матч «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.
Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Рома»?
- 17 октября 2021
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- 16 октября 2021
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