«Ювентус» — «Рома»: где пройдёт встреча, во сколько начало, кто фаворит

17 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Он пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало игры запланировано на 21:45 мск. Посмотреть прямую трансляцию встречи можно будет на канале «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «Ювентус»: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех римлян оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики уверены, что матч «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Рома»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Ювентус» — «Рома».