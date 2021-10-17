«Барселона» — «Валенсия»: где пройдёт встреча, кто фаворит, сыграет ли Денис Черышев

17 октября состоится матч девятого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия». Он пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Okko.
Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
Напомним, Денис Черышев, выступающий за «Валенсию», уже вернулся к тренировкам, восстановившись после травмы. Есть вероятность, что российский полузащитник сыграет против «Барселоны».
- 17 октября 2021
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:45
-
03:00
- 16 октября 2021
-
22:30
-
20:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30