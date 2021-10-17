«Барселона» — «Валенсия»: где пройдёт встреча, кто фаворит, сыграет ли Денис Черышев

17 октября состоится матч девятого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия». Он пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Okko.

Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Напомним, Денис Черышев, выступающий за «Валенсию», уже вернулся к тренировкам, восстановившись после травмы. Есть вероятность, что российский полузащитник сыграет против «Барселоны».