«Ювентус» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.
«Этот тур в итальянской Серии А дарит нам очень хорошие пары. В воскресном матче сойдутся «Ювентус» и «Рома». Очень жду этой игры. Думаю, соперники подарят нам много эмоций.
«Ювентус», мягко говоря, начал сезон не лучшим образом. Возвращение Аллегри и уход Роналду не лучшим образом повлияли на результаты туринцев. Сейчас клуб идёт на седьмом месте за пределами еврокубковой зоны.
У «Ромы» тоже в этом сезоне новый тренер — Жозе Моуринью. И этот факт сразу выдвигает римлян в статус претендента на скудетто. Собственно, спустя семь туров клуб доказывает эту гипотезу. Сейчас он идёт на четвёртом месте в Серии А.
«Рома» в предыдущие годы часто навязывала борьбу топовым соперникам, но по итогу высоких мест не занимала. Сейчас же, по моему мнению, она даже способна зацепиться за Лигу чемпионов.
Я считаю, что нас здесь ждёт очень интересный матч — «Рома» ещё и стоит выше «Ювентуса» в таблице, что добавит искру между ними. Пора туринцам, по моему мнению, подтягиваться к лидирующей группе клубов. Думаю, встреча с римлянами на данном этапе поможет «старой синьоре» сделать это.
По моему мнению, «Ювентус» победит в этой игре. На это я и предлагаю поставить».
Где покажут матч «Ювентус» — «Рома»?
- 17 октября 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:45
-
03:00
- 16 октября 2021
-
22:30
-
20:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00