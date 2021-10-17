«Ювентус» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.

«Этот тур в итальянской Серии А дарит нам очень хорошие пары. В воскресном матче сойдутся «Ювентус» и «Рома». Очень жду этой игры. Думаю, соперники подарят нам много эмоций.



«Ювентус», мягко говоря, начал сезон не лучшим образом. Возвращение Аллегри и уход Роналду не лучшим образом повлияли на результаты туринцев. Сейчас клуб идёт на седьмом месте за пределами еврокубковой зоны.



У «Ромы» тоже в этом сезоне новый тренер — Жозе Моуринью. И этот факт сразу выдвигает римлян в статус претендента на скудетто. Собственно, спустя семь туров клуб доказывает эту гипотезу. Сейчас он идёт на четвёртом месте в Серии А.



«Рома» в предыдущие годы часто навязывала борьбу топовым соперникам, но по итогу высоких мест не занимала. Сейчас же, по моему мнению, она даже способна зацепиться за Лигу чемпионов.



Я считаю, что нас здесь ждёт очень интересный матч — «Рома» ещё и стоит выше «Ювентуса» в таблице, что добавит искру между ними. Пора туринцам, по моему мнению, подтягиваться к лидирующей группе клубов. Думаю, встреча с римлянами на данном этапе поможет «старой синьоре» сделать это.



По моему мнению, «Ювентус» победит в этой игре. На это я и предлагаю поставить».

Где покажут матч «Ювентус» — «Рома»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Ювентус» — «Рома».