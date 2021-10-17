«Барселона» — «Валенсия»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: тотал больше 3 голов за 2.11.

«В рамках девятого тура испанской Примеры «Барселона» будет принимать «Валенсию». Каталонцы без Месси и со всеми своими проблемами сейчас потеряли свой лоск. Даже немного жаль сейчас болельщиков сине-гранатовых, которые видят в своём любимом клубе аутсайдера.



Думаю, в ближайшие годы никто не будет рассматривать «Барселону» как претендента на чемпионство. У клуба седьмой бюджет в Ла Лиге, играют очень молодые футболисты. Трансферы этим летом у сине-гранатовых были совершены не лучшие. Тот же Агуэро только восстановился от травм.

Конечно, у «Барселоны» есть пара молодых звёзд, но это всё на будущее. В настоящем же у команды Кумана много проблем. Ей бы сейчас не опуститься ниже середины таблицы. Клуб находится в тяжёлом положении.

«Валенсия», вроде бы не имея таких проблем, держится на плаву. Сейчас она располагается на соседнем месте с «Барселоной», и такая позиция для «летучих мышей» более привычна, чем для каталонцев. «Валенсия» уже долгие годы имеет определённые игровые проблемы. Думаю, нахождение на восьмой строчке её тоже не очень устраивает.

В начале у «Валенсии» всё было не так плохо, но в последних турах «летучие мыши» перестали побеждать — по два поражения и ничьи. Та же «Барселона» последние игры провела немного лучше, она чаще побеждала.

В матче с такими нестабильными командами тяжело делать прогноз. Сейчас, учитывая статус соперников, конечно, сильнее должна быть «Барселона». Однако по игре подопечным Кумана здесь будет очень тяжело. Я верю в то, что их встреча будет живой и открытой. Предложу поставить на тотал больше трёх мячей».

Где покажут матч «Барселона» — «Валенсия»?