«Металлург» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.65.

«Невиданное в нынешнем сезоне дело: три подряд поражения «Салавата Юлаева». Два уже было – в самом начале октября, когда уфимцы готовились к первому «зелёному дерби». А вот трёх ещё не было, и это, конечно, показательно. Правда, и все три обыгравшие «юлаевцев» команды, безусловно, относятся к элите. Но что же получается, выходит, Уфа проиграла подряд трем равным? А теперь может проиграть и четвертому?



На мой взгляд, вполне даже может. Не будем забывать, что единственное поражение в этом сезоне, которое потерпела «Магнитка», она потерпела дома как раз от «Салавата». Тогда, конечно, никто не понял, что это было, поскольку магнитогорцев на глазах их болельщиков и на их льду порвали на ветошь. А поскольку поражение было единственным, то забыть его уральцы не могли. И теперь «пепел Клааса стучит в моё сердце».



Именно это совершенно законное чувство мести вкупе с тяжелейшим текущим графиком «Салавата» заставляет меня спрогнозировать продолжение черной серии уфимцев как минимум до четырёх поражений подряд. Особое внимание вызывает тот факт, что дальше «юлаевцам» легче не станет, потому что у них нынче прямо-таки прошлогодний график «Автомобилиста», а дальше, после «Магнитки», пойдут «Трактор» и ЦСКА в гостях и «Локомотив» дома. В общем, уфимцам с честью вынести все тяготы и невзгоды хоккейной службы.

А магнитогорцам по-честному заслужить пятнадцатую победу подряд. И чтобы была убедительной не только в основное время, но и с преимуществом не менее чем в две шайбы».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Ак Барс» — «Амур».