«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Валенсия».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.71.
«Барселона» — «Валенсия», наверное, главная игра в ближайшем туре Ла Лиги, так как «Реал» и «Атлетико» не будут проводить свой матч. Это встреча после паузы на игры сборных, и здесь не будет много голов. «Барса» забивает довольно мало, и команда не в порядке. Я удивлён, что Рональд Куман ещё выводит команду на матчи.
У «Валенсии» есть довольно большие потери, много футболистов травмировано. Серьёзная потеря в лице Омара Альдереты, новичка, который отлично вписался в игру своего нового клуба. Мне кажется, что обе команды забьют, но я буду предлагать вам тотал меньше 3 голов за 1.71. «Барса» не умеет забивать много, а «Валенсии» некем это делать».
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