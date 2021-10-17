«Ювентус» — «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Рома».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.70.

«Странная ситуация получается – мы все ругаем «Юве», команда играет очень плохо, хотя при этом она в последних шести матчах выиграла пять и ещё раз сыграла вничью. Но победы не такие, как мы привыкли видеть в исполнении «Ювентуса».



У Моуринью в Италии вроде бы пока всё получается. Для него это большой матч, чтобы доказать, что он действительно что-то может.



Думаю, что игра будет достаточно закрытая. Хорошей ставкой будет тотал меньше 3 с коэффициентом 1.70. После возвращения клубного футбола обычно не так много голов забивается, потому что многие сборники не тренировались со своими командами. Следовательно, игра будет чуть более простая. Мой выбор — тотал меньше 3».

Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Рома»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Ювентус» — «Рома».