«Ювентус» — «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Рома».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.70.
«Странная ситуация получается – мы все ругаем «Юве», команда играет очень плохо, хотя при этом она в последних шести матчах выиграла пять и ещё раз сыграла вничью. Но победы не такие, как мы привыкли видеть в исполнении «Ювентуса».
У Моуринью в Италии вроде бы пока всё получается. Для него это большой матч, чтобы доказать, что он действительно что-то может.
Думаю, что игра будет достаточно закрытая. Хорошей ставкой будет тотал меньше 3 с коэффициентом 1.70. После возвращения клубного футбола обычно не так много голов забивается, потому что многие сборники не тренировались со своими командами. Следовательно, игра будет чуть более простая. Мой выбор — тотал меньше 3».
Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Рома»?
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