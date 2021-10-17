«Байер» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» – «Бавария».

Ставка: гол «Байера» в первом тайме за 2.15.

«Давно «Байер» и «Бавария» не играли за лидерство в чемпионате. Правда, к удачному старту леверкузенцев всегда надо относиться с некоторым опасением – эта команда может сама себе всё испортить. Хотя нельзя не сказать, что при новом тренере у «Байера» пока всё довольно симпатично. Здорово, а самое главное, эффективно работает атака – реализация моментов у «Байера» в этом году даже лучше, чем у «Баварии».

Говорит ли это о том, что «Байер» сможет оказать «Баварии» достойное сопротивление? В принципе, дома, как правило, у «Байера» это получалось и в другие времена, а вот в Мюнхене «Байер» обычно ничего хорошего не ждёт.

Мне кажется, что в этом матче на волне определённого психологического преимущества от хорошего старта «Байер» может как минимум первый тайм провести достойно. Думаю, можно поставить на то, что «Байер» забьёт «Баварии» в первом тайме, особенно с учётом того, что баварцы отгрузили больше игроков в сборные и, соответственно, будут в чуть более разобранном состоянии. Гол «Байера» в первом тайме стоит 2.15. Думаю, что можно рискнуть».

Где покажут матч «Байер» — «Бавария»?

Прогноз Алексея Андронова на матч «Байер» — «Бавария».