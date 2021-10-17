«Краснодар» — «Уфа»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Уфа».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.22.

«Краснодар — южный регион, поэтому там даже в середине октября поле хорошего качества. Думаю, краснодарцы сумеют проявить себя в атаке. К тому же у них не так много сборников, то есть тренировочный процесс во время паузы практически не нарушался.

Команда Виктора Гончаренко должна была хорошо подготовиться к грядущей встрече. «Уфа» же сейчас — один из аутсайдеров чемпионата России, находится внизу турнирной таблицы. Не вижу у гостей шансов на то, чтобы не проиграть. Жду уверенной победы хозяев. Поставлю на победу краснодарцев с форой», — сказал Роман Гутцайт.