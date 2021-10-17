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«Ювентус» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

«Ювентус» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ювентус» – «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.87.

«Ювентус» находится на неприличном для себя месте, в середине таблицы. У команды был худший старт за всю историю. Но потихоньку она набирает обороты, у неё сильные футболисты. Аллегри потребовалось немного времени, чтобы команду перестроить. И теперь «Ювентус» начал побеждать.

«Рому» возглавляет Моуринью, нам всегда интересно наблюдать за командами Жозе. В хорошей форме находится Генрих Мхитарян, хотя многие думали, что он покинет клуб из-за нового тренера, но они нашли общий язык. Также в нападении хорошо выглядит Абрахам. И в целом команда показывает неплохой футбол.

Здесь большую роль играет календарь матчей сборных. Команды с латиноамериканскими игроками в составе будут испытывать проблемы.

Но в «Ювентусе» основу составляют итальянцы или европейцы. Поскольку Италия сыграла в Лиге наций раньше других, то у неё было больше времени на отдых. Соответственно, тонус итальянцев выше.

Думаю, что «Юве» продолжит набранный ход в чемпионате. Жду от команды серии побед. «Рома» здесь никак не сможет помешать туринцам».

Где смотреть матч «Ювентус» — «Рома»?

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