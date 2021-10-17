«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Михаила Поленова на матч Ла Лиги

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Совсем скоро «эль класико». Этот матч будет иметь огромное значение для «Барселоны». Пора бы ей показать что-то конкретное. Как она меняется и пытается выправить ситуацию? Это вопрос к Куману, который может быть уволен. Это шанс для него показать, что всё не столь ужасно. Последнее время получилось для каталонцев ужасным.



Даже в условиях отсутствия ряда важных игроков атакующий потенциал «Барселоны» всё равно высок. Игра с «Валенсией» может получиться результативной. Бордалас поменялся, в «Валенсии» он играет в другой футбол. Мне нравятся варианты с забитыми голами. Думаю, что забьют обе команды».

Какой канал покажет матч «Барселона» — «Валенсия»?