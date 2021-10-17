«Краснодар» – «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Уфа».

Ставка: победа «Краснодара» + тотал больше 1.5 гола за 1.60.

«Краснодар» набрал отличный ход. Гончаренко здесь сыграет против бывшей команды. Он возвращается на своё законное место у кромки поля, дисквалификация отбыта. Без него команда очень неплохо смотрелась в играх с «Сочи» и ЦСКА. До этого была победа над «Ахматом». Если брать ещё и Кубок России, то в четырёх матчах подряд «Краснодар» не пропускает. Есть проблемы: не сыграют Газинский, Ионов, Вандерсон, есть вопросы по Сперцяну. По Классону тоже есть вопросы, возможно, он вернулся из сборной с повреждением. Но «Краснодар» всё равно обладает хорошим подбором игроков. Ресурсов у него больше, как бы прогрессивно ни мыслил Алексей Стукалов, наставник «Уфы».

Если не будет недооценки, «Краснодар» должен выиграть и забить минимум дважды. Можно было бы взять победу с форой (-1.5) за 1.90. Но я нашёл вариант и коэффициент поскромнее и попроще: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 1.6. Верю в хозяев».

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