«Венеция» — «Фиорентина»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Венеция» – «Фиорентина».



Ставка: «Фиорентина» не проиграет и обе забьют за 2.28.



«Венеция» и «Фиорентина» сойдутся в восьмом туре итальянского чемпионата. Еще до старта сезона, эту встречу можно бы было расценивать как игру двух клубов из нижней части таблицы. Однако один из этих соперников многих удивил своими результатами.



Так, «Фиорентина» сейчас располагается на шестом месте в чемпионате. Она обгоняет многих топов, среди которых, например, «Аталанта» с «Ювентусом». «Фиалки» в этом сезоне играют уверенно и часто побеждают. Хотя в основе пока так и не закрепился Саша Кокорин. Некоторых других игроков уже собираются распродавать. Но пока что клуб претендует на попадание в еврокубки.



А вот «Венеции» подобные успехи только снились. Команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в Серии Б, сейчас рискует туда вернуться. Она располагается в зоне вылета, отставая от соперников выше на пару очков. Думаю, эта команда еще доставит проблем многим соперникам.



К примеру, «Венеция» в двух последних турах сыграла вничью. Кроме 1:1 с «Кальяри» с последнего места, клуб также смог поделить очки с «Торино» из середины таблицы (1:1). Понемногу венецианцы начинают привыкать к Серии А. Глядишь, и команду из топ-6 смогут обыграть.



Если говорить о прогнозе, то я не думаю, что «Фиорентина» позволит себе проиграть в подобном матче. Она и так в последнее время пару раз уступила вышестоящим командам. Терять очки еще и в игре с аутсайдером лиги «фиалки» точно не намерены.



Однако «Венеция» так просто не сдастся. Она уже начала набирать хоть какие-то очки в Серии А. Возможно, что и «Фиорентине» придется непросто в игре с этой командой. Ставлю на то, что обе команды забьют, а «Фиорентина» не проиграет», — сказал Калиниченко.

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