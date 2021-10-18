«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
Ставка: «Арсенал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.
«Виейра против «Арсенала»… Звучит. «Пэлас» одержали всего одну победу в семи турах, но что-то постепенно у француза вырисовывается в команде. По крайней мере, смотрится она явно интереснее, чем в предыдущие сезоны, и рассчитывает не только на ярко выраженную игру вторым номером и быстрые ноги своих лидеров.
Ну а «Арсенал» уже пять матчей не проигрывает. Провёл свою лучшую пока игру сезона в дерби против «шпор» (3-1), но уже в следующем матче против «Брайтона» снова разочаровал и вряд ли даже заслуживал ничьей.
Вряд ли игра получится очень зрелищной – «канониры» по-прежнему по большей части примитивны во владении, а «орлы» довольно хороши в организации. «Арсенал» с «Пэласом» забили на двоих всего 13 мячей в 14 играх. Так что, судя по всему, голевой феерии здесь ждать не стоит», — сказал Петросьян.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
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