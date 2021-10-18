«Спартак» – ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 18 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.



Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.16.



«Это будет уже третье дерби в сезоне – и в предстоящем матче, в отличие от двух предыдущих, ставки будут особенно высоки. Обеим командам кровь из носу надо выигрывать. В ЦСКА кризис зашёл так далеко, что как бы Сергею Фёдорову не пришлось в скором времени готовиться к Олимпиаде в роли освобождённого помощника главного тренера. «Спартак», несмотря на абсолютно достойный баланс побед и поражений (9-9), находится вне восьмёрки на Западе, а по очкам уступает даже рижскому «Динамо».



У ЦСКА вернулся в строй Окулов и появился форвард сборной Каменев, но сильнее армейцы не стали – причина кризиса там вовсе не в хоккеистах. Спартаковский оптимизм может базироваться на том, что набирает уверенности Красиков: в Минске первый вратарь позавчера сыграл близко к гениальному. Но поставлю на победу красно-белых не поэтому. А просто потому, что им наконец должно повезти в схватке равных соперников. Два предыдущих дерби команда Бориса Миронова проиграла только из-за реализации. Теперь, наверное, сможет перетерпеть армейцев. В общем, фаворитом считаю «Спартак». Выбираю ставку победа «Спартака» в матче», — сказал Емелин.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Спартак» — ЦСКА.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — ЦСКА.