«Алавес» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» — «Бетис».



Ставка: «Бетис» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.82.



«Алавес» на старте сезона выглядел однозначно худшей командой Ла Лиги наряду с «Хетафе». Команда из Витории проиграла шесть матчей за семь туров и забила только два гола. Тем удивительнее, что Алавес» при этом выиграл у действующего чемпиона – «Атлетико» (1:0). В трёх последних матчах «Алавеса» всегда забивалось не более одного гола, «Алавес» совсем плох в атаке. Всё это повышает коэффициент на тотал больше в матчах с участием «Алавеса».



И именно на тотал больше я и выберу ставку в матче басков против «Бетиса». Во-первых, у обеих команд не сыграют из-за травм по одному основному центральному защитнику – это француз Лежен у «Алавеса» и Виктор Руис у «Бетиса», и это повышает вероятность голов. Во-вторых, «Бетис» очень хорош в атаке, а за время паузы восстановился от травмы плеймейкер севильцев Каналес. В-третьих, очные матчи этих команд были богаты на голы – ставка «обе забьют» выиграла в четырёх из пяти последних матчей, а самая последняя встреча прошла аж с пятью голами. Тогда «Алавес» выигрывал 2:0 в Севилье после первого тайма, а в итоге «Бетис» победил 3:2 с голами на 61-й, 81-й и 86-й минутах.



При этом логично предположить, что «Бетис», как минимум, не проиграет. Поэтому моя ставка – Х2 и тотал больше 1,5 голов за неплохой коэффициент 1,82», — сказал Вишневский.

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