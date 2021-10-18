«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.70.



«Канониры» пропустили всего один мяч за последние пять матчей и явно набирают обороты. На сегодняшний день они уже поднялись на 13-е место после отвратительного старта сезона. Единственное, в атаке просто колоссальные проблемы — получилось забить всего семь мячей.



На мой взгляд, «пушкари» возвращаются в борьбу за еврокубковые места и сейчас будут очень быстро сокращать отставание от конкурентов. Так ещё лондонский коллектив играет на родном стадионе.



«Стекольщики» вряд ли будут бороться за что-то серьёзное, сейчас главной задачей стоит сохранение прописки, пусть и получилось расположиться на промежуточной 14-й позиции. В активе коллектива всего одна виктория, правда, переиграли они достаточно грозный «Тоттенхэм» (3:0).



Думаю, сегодня вариантов у номинальных гостей не очень много. Превосходство в классе оппонента очевидное, да и физические кондиции сейчас не лучшие. Скорее всего, «Арсенал» заберёт три очка», — сказал Павлюченко.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Где смотреть матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»?