«Спартак» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу КХЛ
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Сегодня, 18 октября, в матче КХЛ сыграют «Спартак» — ЦСКА. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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