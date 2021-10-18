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«Спартак» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу КХЛ
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Сегодня, 18 октября, в матче КХЛ сыграют «Спартак» — ЦСКА. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!

Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.

1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.

2. Пройди полную идентификацию.

После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!

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