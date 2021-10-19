«Шахтёр» — «Реал»: время начала матча, где будет онлайн-трансляция

19 октября в Киеве состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех украинцев оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 4.50.



Букмекеры уверены, что матч «Шахтёр» Донецк — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.67, на гол Карима Бензема — за 1.95, на гол Тони Крооса — за 5.00.



Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».



Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити».