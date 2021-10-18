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«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги чемпионов в Киеве

«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги чемпионов в Киеве
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Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.60.

«Во втором туре группового этапа мадридский „Реал“ потерпел фиаско, проиграв на своём поле молдавскому „Шерифу“. „Шахтёр“ набрал неплохую форму в чемпионате Украины, а в Лиге чемпионов хорошо смотрелся против „Интера“. Однако „Реал“ здесь выглядит явным фаворитом. Даже на чужом поле.

Тем более, ему срочно нужно реабилитироваться после проигрыша молдаванам. К тому же, у «Шахтёра» не будет Траоре, а без нападающего еще тяжелее. Думаю, что «Реал» должен исправиться за неудачу с «Шерифом» и добыть два очка. Потому я ставлю на победу испанского клуба".

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити».

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