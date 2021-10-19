«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Реал» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 1.5 во 2-м тайме за 1.80.



«Не успели мы как следует отдохнуть от клубных переживаний, которые вместил в себя уик-энд в матчах национальных чемпионатов, как приходится переключаться на Лигу чемпионов. Во вторник мадридский «Реал» отправляется в гости к «Шахтёру».



Нечто подобное мы видели год назад, когда в декабре «Шахтёр» обыграл «Реал» со счётом 2:0, что не помешало «Реалу» выйти из группы и дойти до полуфинала. «Шахтёр» не лучшим образом начал эту группу – ни одного забитого мяча, ничья с «Интером» и поражение от «Шерифа» 0:3. «Реал» тоже успел сесть в лужу – несмотря на колоссальное преимущество в игре с «Шерифом», дома на «Сантьяго Бернабеу» умудрились проиграть 1:2, но до этого обыграли «Интер» 1:0.

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Если говорить о том, как команды подошли к этому матчу, то «Шахтёр» размялся в матче с «Зарёй», победив 6:1, а «Реал» матч с «Атлетика» пропускал. Он не играл в выходные, у него есть больше времени, чтобы отдохнуть и восстановиться – «Реал» должен выглядеть посвежее.



Наверняка «Реал» помнит, что он дважды «Шахтёру» проиграл в прошлом розыгрыше, поэтому первый тайм должен получиться аккуратным в исполнении обеих команд. «Реал» гнать сразу с первых минут не намерен, да и «Шахтёр» вряд ли понесётся с первых минут на «Реал». Я думаю, что основные события в этом матче развернутся во втором тайме. Я выберу ставку – второй тайм больше 1.5 за коэффициент 1.80. Два мяча во втором тайме мы увидеть должны», — сказал Генич.

Где смотреть матч «Шахтёр» — «Реал»?

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