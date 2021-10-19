«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Владимира Стогниенко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.62.



«Ливерпуль» начал сезон очень мощно, ни разу не проиграл. Салах очень мощен. Фирмино ожил и сразу три забил «Уотфорду». Особенно «Ливерпуль» страшен именно в гостях. В текущем сезоне в шести матах АПЛ и Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил 22 мяча, ни разу не меньше трёх за игру.



Если вы посмотрите, то вся группа атаки в строю. Кроме того, возвращаются застрявшие в Южной Америке по понятным причинам Алиссон и Фабиньо.



У «Атлетико» старт неубедительный, проблем много. Кроме того, на выходных матч Ла Лиги перенесли, поэтому «Атлетико» не играл уже 17 дней и не факт, что это хорошо. Есть кадровые проблемы в середине обороны.



Дисквалифицирован Савич, травмирован Хименес. В общем, против атаки «Ливерпуля» защита «Атлетико» смотрится хуже. Плюс в самой атаке «Атлетико» не всё гладко. В общем, разный уровень готовности у команд.



Я бы выбрал осторожный вариант, то есть «Ливерпуль» с форой, просто потому, что Симеоне может задавить соперника в любой момент. Он это прекрасно умеет. Мы же помним, что он является лучшим тренером мира. В общем, осторожная нулевая фора на «Ливерпуль», — сказал Стогниенко.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Атлетико» — «Ливерпуль».