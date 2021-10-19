«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Ливерпуль» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



«Ещё свежи в памяти матчи команд в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» тогда снял с пробега команду Клоппа благодаря голам в овертайме. Сейчас правила немножечко видоизменились. Тогда что в первой игре, что во второй «Ливерпуль» играл не хуже. На «Энфилде» вообще колоссальное преимущество было. Долг платежом красен.



«Ливерпуль» сейчас очень много забивает: пять мячей сейчас забили «Уотфорду» в АПЛ, в Лиге чемпионов было 3:2 с «Миланом» и 5:1 с «Порту». Где-то кто-то должен притормозить «Ливерпуль». «Атлетико» может это сделать с помощью своей качественной игры в обороне. Но вряд ли «Атлетико» может этот «Ливерпуль» обыграть. Да, у «Атлетико» есть Суарес. Это старые тени «Ливерпуля». Но «Ливерпуль» просто мощнее выглядит, и практически без травм команда Клоппа подходит к игре.



Четыре мяча не должны быть забиты в этой игре. «Атлетико» тур пропускал в чемпионате. «Ливерпуль» легко размялся на «Уотфорде» (5:0). Думаю, это будет упрямая, тяжёлая игра. Но «Ливерпуль» точно не проиграет, причём забито будет не более трёх мячей», — сказал Генич.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

Какой канал покажет матч «Атлетико» — «Ливерпуль».