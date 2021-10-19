«Порту» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Милан».



Ставка: ничья за 3.42.



«Порту» уступил титул чемпиона «Спортингу», отпустив его на пять турнирных баллов. После восьми туров текущего сезона «драконы» идут без поражений – шесть побед и две ничьи принесли 20 очков, что на одно меньше, чем у лидера.



В Лиге чемпионов бело-синие после двух туров расположились на третьей позиции, где добыли всего один балл и забили один гол.



«Милан» на последней строчке – при этом у «дьяволов» нет ни одного турнирного балла. Более того, один из лидеров Серии А пропускал в среднем по 2,5 гола.



В турнире высшей лиги чемпионата Италии красно-чёрные за восемь туров записали на свой счёт семь побед и ничью, что принесло 22 очка, что на два очка меньше, чем у лидера. Нельзя не отметить показатели линии атаки, которая отличалась 2,25 раза в среднем.



Я считаю, что эта дуэль ключевая, и, несмотря на потери в составе «Милана», поражение итальянской команды в этой игре может поставить крест на дальнейшем продвижении коллектива. Предполагаю мирный исход – соперники достойны друг друга и достойны очков. Рискну и сделаю ставку на мирный исход», — сказал Мостовой.

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