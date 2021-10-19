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«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.19.

«Вместе с домашними чемпионатами после паузы на матчи сборных возвращается и Лига чемпионов. В рамках группового этапа «ПСЖ» будет играть с «Лейпцигом». Не говоря о защите в обеих командах, отмечу, что нападение у них очень весёлое.

У «РБ» атакующая философия футбола. Ну а «ПСЖ» сейчас является современным определением понятия «галактикос». Так что все от этой игры ждут яркого и забивного футбола. Я лично надеюсь, что немецкий клуб тоже будет продолжать радовать нас искромётным футболом.

Однако «ПСЖ» имеет всё для того, чтобы без особых проблем обыгрывать «РБ». Немецкий клуб, который год назад в ЛЧ уже доставлял проблемы парижанам, летом сменил тренера. По сути, главный движок команды ушёл. Сейчас этот клуб уже не так грозен, как был. Турнирное положение в Бундеслиге «Лейпцига» доказывает это.

Ну а Почеттино давно, думаю, мучают головные боли. И до Месси не всегда было ясно, каким именно составом играть. Сейчас же каждый промах парижан ставит вопросы к будущему аргентинца на посту тренера клуба.

Вроде бы у Маурисио не должно быть вопросов по составу в матчах Лиги чемпионов – ставить самых лучших игроков. Однако в первом матче с «Брюгге» такая логика не помогла (1:1). Так что, потеряв очки уже в первом туре, «ПСЖ» определённо настраивается на победу во всех оставшихся матчах группового этапа.

В своём прогнозе я буду короток. Просто стану ждать весёлого матча. Ставлю на тотал больше 3.5», — сказал Калиниченко.

Эксперты оценили шансы Месси забить в матче с «РБ Лейпциг».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Шахтёр» — «Реал».

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