«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Ливерпуль» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 за 2.28.



«Атлетико» пропускал последний тур испанского чемпионата. Его игру перенесли из-за того, что большое количество легионеров из Южной Америки поздно освободились. Не могли они успеть прилететь вовремя — к матчу в субботу. Наверное, мадридцы будут чуть посвежее. С другой стороны, некоторые игроки много налетали в последнее время. У «Ливерпуля» такая проблема не ощущается.



«Ливерпуль» в последнее время здорово выглядит в атаке. В последнем матче забили «Уотфорду» в гостях 5 мячей, до этого два положили в ворота «Манчестер Сити», была победа с пятью забитыми мячами в Порту, три забили «Милану». Фирмино сейчас показал, что он набирает форму — сделал хет-трик. Конечно, «Атлетико» славится своей обороной, но именно в этом сезоне не всё так гладко. Немало пропускает команда Симеоне. Можно только вспомнить уверенную победу над «Барселоной» — 2:0. А так мадридцы пропускают регулярно, даже от аутсайдеров.



Предположу, что «Ливерпуль» забьёт в этой встрече больше 1.5 мяча. Есть у него для этого все ресурсы», — сказал Титов.

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