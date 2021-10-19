«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Ливерпуль» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 за 2.28.
«Атлетико» пропускал последний тур испанского чемпионата. Его игру перенесли из-за того, что большое количество легионеров из Южной Америки поздно освободились. Не могли они успеть прилететь вовремя — к матчу в субботу. Наверное, мадридцы будут чуть посвежее. С другой стороны, некоторые игроки много налетали в последнее время. У «Ливерпуля» такая проблема не ощущается.
«Ливерпуль» в последнее время здорово выглядит в атаке. В последнем матче забили «Уотфорду» в гостях 5 мячей, до этого два положили в ворота «Манчестер Сити», была победа с пятью забитыми мячами в Порту, три забили «Милану». Фирмино сейчас показал, что он набирает форму — сделал хет-трик. Конечно, «Атлетико» славится своей обороной, но именно в этом сезоне не всё так гладко. Немало пропускает команда Симеоне. Можно только вспомнить уверенную победу над «Барселоной» — 2:0. А так мадридцы пропускают регулярно, даже от аутсайдеров.
Предположу, что «Ливерпуль» забьёт в этой встрече больше 1.5 мяча. Есть у него для этого все ресурсы», — сказал Титов.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Шахтёр» — «Реал».
- 19 октября 2021
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
- 18 октября 2021
-
21:00
-
20:16
-
20:00
-
19:30