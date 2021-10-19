«Интер» — «Шериф»: прогноз Дениса Наливайко на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Интер» — «Шериф».
Ставка: обе забьют — нет за 1.77.
«Сегодня мы с вами говорим про Лигу чемпионов — матч «Интер» — «Шериф». Конечно, Юрий Вернидуб — абсолютный гений, и тот факт, что «Шериф» является лидером группы — это фантастика, но это не может продолжаться бесконечно. Ресурс больших команд должен брать своё.
«Интер» — фаворит, он должен побеждать, учитывая, что в чемпионате команда проиграла «Лацио». Эмоциональная составляющая должна здесь сработать. Думаю, что надо ставить на обе забьют — нет. Я просто не верю, что «Шериф» в этом матче забьёт. Если забьёт, то Вернидуб будет ещё более гениальным, надо будет ставить ему памятник», — сказал Наливайко.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Шахтёр» — «Реал».
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