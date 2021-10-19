«ПСЖ» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов во Франции

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.49.
«Париж провёл очень сложный матч с «Анже» в последнем туре. Игрокам после сборных было непросто переключиться. К тому же многие просто не успели вернуться из национальных сборных. Например, те же Месси и Неймар. Да и «Анже» играл здорово, очень команда понравилась. Если бы судья не начудил, то ничью «Анже» точно увёз бы.
В матче с «Лейпцигом», скорее всего, не будет Неймара, у него есть травма. Не сыграет и Ди Мария. Но должен появиться на поле Месси. С Мбаппе они должны придумать немало моментов у ворот немецкого клуба, который сейчас не так опасен, как в прошлых сезонах. В «Лейпциге» сейчас идёт перестройка, очень много изменений произошло. Нужно время, чтобы обновлённая команда сыгралась.
Я думаю, Париж здесь фаворит. Ему обязательно дома надо забирать три очка. Ситуация в группе всё-таки довольно запутанная. «Брюгге» оказался крепким орешком. А вот «Лейпциг» пока выглядит поставщиком очков. Поставлю на «ПСЖ» с форой (-1.5) мяча», — сказал Титов.
Где смотреть матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг»?
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