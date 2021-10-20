«Зенит» — «Ювентус»: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет матч

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.
Букмекеры сомневаются, что матч «Зенит» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.05, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Гол в первые 15 минут идёт за 3.50, автогол — за 7.00.
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