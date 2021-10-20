«Зенит» — «Ювентус»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч ЛЧ

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ювентус».

Букмекеры сомневаются, что матч «Зенит» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.05, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.



Гол в первые 15 минут идёт за 3.50, автогол — за 7.00.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ювентус» с коэффициентом 3.68.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ювентус».