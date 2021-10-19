«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и московское «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.07.



«В принципе, это две более-менее равные команды, о чем говорит и то, что к моменту написания прогноза «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной, а «Ак Барс» — четвертое место в таблице Восточной конференции.



У них даже очков примерно одинаково: «Динамо» имеет 24 после 18 матчей, «Ак Барс» — 27 после 20 матчей.



Разница только в том, что бело-голубые посильнее играют в атаке (65 шайб), чем казанцы (47). И дело тут не в математике, а в том, что у «Динамо» видны лидеры нападения – Шипачев, Рашевский, атакующий защитник Войнов. А вот у «Ак Барса» они начали выходить на первый план только недавно – Кагарлицкий, Коваленко, Галимов, Кэмпфер…



Понемногу «Ак Барс» сыгрался и набрал ход. Я бы обратил внимание на то, что «Динамо» сейчас на спаде и проиграло три матча подряд на выезде равному себе сопернику – «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5), «Трактору» (3:5). Причем каждый раз бело-голубые играли хорошо, забивали голы, но чего-то не хватало.

«Ак Барс» же, напротив, выиграл три из четырех последних матчей. Уступил только набравшей мощный ход «Магнитке» (1:2), которая выдала победную серию из 14 матчей.



Я бы в этом матче взял кэф 2,07 на то, что «Динамо» победит пусть даже в дополнительное время или по буллитам. Бело-голубые не так слабы, чтобы не привозить с выезда вообще ни одного очка. Их атака сильна, а оборону можно подтянуть, что способно принести победу в Казани», — сказал Лысенков.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Динамо».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Трактор» — «Салават Юлаев».