«Брюгге» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.84.



«Чёрно-синие ещё не проигрывали на этой групповой стадии, отобрав очки даже у «ПСЖ» (1:1). После ничьей с французами удалось подтвердить свои амбиции и переиграть «РБ Лейпциг» (2:1). Во внутреннем первенстве дела тоже идут неплохо, пусть команда и идёт пока что лишь второй.



На мой взгляд, цепким бельгийцам придётся сегодня несладко. Они боролись за каждый мяч и это принесло свои плоды в двух прошлых турах, но третий раз удивить букмекеров будет крайне сложно — класс соперника несопоставим.



Синие уничтожили в настоящей рубке «РБ Лейпциг» (6:3), только вот с грозным «ПСЖ» (0:2) справиться не удалось, даже поразить ворота оппонента команда не смогла. С другой стороны, в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили лишь трижды и сражаются в тройке сильнейших.



По моему мнению, англичане на голову сильнее сегодняшнего противника и даже на выезде они непоколебимые фавориты. Думаю, что преимущество в пару мячей обеспечить будет несложно, нельзя оставаться с тремя очками после трёх туров», — сказал Павлюченко.