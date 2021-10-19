«Брюгге» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.84.
«Чёрно-синие ещё не проигрывали на этой групповой стадии, отобрав очки даже у «ПСЖ» (1:1). После ничьей с французами удалось подтвердить свои амбиции и переиграть «РБ Лейпциг» (2:1). Во внутреннем первенстве дела тоже идут неплохо, пусть команда и идёт пока что лишь второй.
На мой взгляд, цепким бельгийцам придётся сегодня несладко. Они боролись за каждый мяч и это принесло свои плоды в двух прошлых турах, но третий раз удивить букмекеров будет крайне сложно — класс соперника несопоставим.
Синие уничтожили в настоящей рубке «РБ Лейпциг» (6:3), только вот с грозным «ПСЖ» (0:2) справиться не удалось, даже поразить ворота оппонента команда не смогла. С другой стороны, в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили лишь трижды и сражаются в тройке сильнейших.
По моему мнению, англичане на голову сильнее сегодняшнего противника и даже на выезде они непоколебимые фавориты. Думаю, что преимущество в пару мячей обеспечить будет несложно, нельзя оставаться с тремя очками после трёх туров», — сказал Павлюченко.
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