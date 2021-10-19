«Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч ЛЧ 19 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«У «Ливерпуля» вроде бы все в порядке, как минимум впереди – залетает если не все, то почти все. Фирмино оформил хет-трик, Салах забил очередной шедевральный гол, Мане отличился. С виду все хорошо, но скептицизм остается относительно перспектив «Ливерпуля» в чемпионской гонке в АПЛ. Усложняется календарь, а «Ливерпуль» продолжает терять игроков – Эллиот, Джонс. Мобильности не хватает центру поля. Милнер в этом плане не сильно тянет, Кейта хороший игрок, но не топ. Надежда на Фибиньо, который сразу прилетел в Мадрид из Бразилии, Хендерсона. В плане продвижения мяча вперед, а также в плане игры после потерь мяча есть проблемы у мерсисайдцев.



Что касается «Атлетико», то стилистически команда не меняется уже долгое время. Не думаю, что в этом матче будет что-то кардинально новое. Как минимум в первом тайме отдаст инициативу «Ливерпулю», будет играть без мяча в надежде воспользоваться слабостями мерсисайдцев. «Ливерпуль» три мяча пропустил от «Брентфорда», два от «Манчестер Сити» — команд, которые хорошо переходят от обороны к атаке. «Атлетико» в этом плане одна из лучших команд в мире.



Я изначально хотел выбрать вариант Х2 и тотал меньше 3,5, но вариант обе забьют кажется более вероятным. Мне кажется, что мадридцы минимум раз должны воспользоваться слабостями в игре «Ливерпуля», а нынешний «Ливерпуль» без гола тоже сложно представить.



В первом тайме «Ливерпуль» будет владеть игровым и территориальным преимуществом, поэтому есть смысл поставить на фору «Ливерпуля» (-1) по угловым в первом тайме.



Еще одни вариант – победа «Ливерпуля» в один мяч или ничья. Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет крупнее, если выиграет, а ничья здесь вполне вероятна», — сказал Петросьян.