Евгений Донской — Илья Ивашко: ставка Надежды Петровой на встречу Кубка Кремля

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Москве Евгений Донской — Илья Ивашко.
Ставка: победа Ивашко с форой (-4.5) за 1.73.
«Евгений Донской — уже теннисист достаточно взрослый – ему 31 год, 149-я ракетка мира. Он получил специальное приглашение, будет играть с седьмым сеяным на турнире 27-летним Ильёй Ивашко из Беларуси (43-е место в мировом рейтинге). У Ивашко в этом сезоне есть титул, у него 29 побед и 14 поражений.
А вот у Донского всего лишь одна победа на турнирах уровня ATP и 5 поражений. В основном он играет в этом сезоне много челленджеров, а если и выступает на турнирах ATP, то там он побеждает в квалификации, а эти показатели в общую статистику почему-то не идут, что очень странно. Он либо проходит квалификацию и проигрывает сразу же в первом круге, либо уступает на стадии квалификации.
В этом матче всё понятно. Ивашко сейчас на подъёме, уверенно действует в играх с теми, кто стоит гораздо выше него в рейтинге. Ставим на победу Ивашко с форой (-4.5) гейма. Он обязан обыграть Донского», — сказала Петрова.
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