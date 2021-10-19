«Шахтёр» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов 19 октября

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+1) за 1.78.



«Шахтёр» дома будет принимать мадридский «Реал» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Здесь можно повторить ту же фразу, которую я говорил в матчах этих команд с «Интером» в прошлых турах — встреча «старых знакомых». Год назад донецкий и мадридский клуб также играли в группе, и тогда дончане знатно потрепали нервы «сливочным».



Но с тех пор многое изменилось, обе команды сменили главных тренеров. В «Шахтёр» пришёл опытный зарубежный тренер Де Дзерби. Ну а приводить «Реал» в себя вернулся Анчелотти. Таким образом, игра у обоих клубов тоже изменилась.



Я не вижу здесь «Реал» в роли явного фаворита матча, каким его видят букмекеры. «Шахтёр» всё ещё непростая и неудобная команда для мадридцев. Плюс дончане ещё и играют дома, где могут доставить проблем любому клубу, «Реалу» в том числе.



Зидан летом не просто так ушёл из мадридского клуба. Есть у него много проблем. Руководство команды питает надежды на будущие трансферы. А пока команду тянут «старички» — Бензема, Модрич, Кросс. Покинул летом команду главная звезда «сливочных» последних 15 лет так точно — Серхио Рамос. Без него в обороне часто ошибается «Реал».



Всё-таки учитывая всё это, а также тот факт, что «Шахтёр» будет играть дома, считаю, три очка достанутся мадридцам с очень большими усилиями. В этом матче я предложу поставить на победу «Шахтёра» с форой (+1). Думаю, эта ставка может зайти достаточно уверенно», — сказал Калиниченко.