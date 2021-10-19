«Порту» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги чемпионов в Португалии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Порту» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 2.80.



«Обсуждаем ту самую «группу смерти» — «Милан», «Атлетико», «Порту» и «Ливерпуль». Проблема в том, что у «Милана» за два тура ни одного очка из-за двух поражений. При этом поражения были не в одну калитку. «Милан» здорово играл против «Ливерпуля», там была голевая ярмарка. В матче с «Атлетико» не удалось удержать ничью, оппонент забил в концовке. В Серии А команда играет здорово, команда выигрывает и, что самое главное, не проигрывает.



«Порту» в этом матче выглядит аутсайдером – это понятно. Да, одна ничья у них есть. Ничья с «Атлетико». Я думаю, что «Милан» здесь должен выигрывать, так как, не сделав этого, рассчитывать на выход будет невероятно сложно. Вопрос выхода в Лигу Европы вряд ли команда рассматривает. Предлагаю взять победу «Милана». Мой выбор именно таков», — сказал Наливайко.