СКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА — «Йокерит».



Ставка: ничья за 4.20.



«Джокеры» вызвали неподдельное уважение, обыграв СКА вопреки всему, и в первую очередь вопреки календарю, о главных принципах составления которого мы начинаем догадываться. И тут же у нас вторая встреча тех же самых соперников. И на первый взгляд кажется, что уже у «джокеров» есть определённые преференции, ведь после предыдущего матча с питерцами они больше не играли. Но посмотришь поближе — и преференций как не бывало: СКА-то играет дома, а «Йокериту» приходится ехать.



Да чёрт с ним, с календарём, пусть он остаётся на совести своих составителей. Для нас же важным является то, что «джокеры» в нынешнем сезоне играют немаленькими такими сериями. Начали они чемпионат с двух поражений в Татарстане — словно бы продолжили прошлый сезон. Затем была длинная победная серия, потом четыре поражения подряд. И вот теперь игровой кризис преодолён, «Йокерит» снова набирает ход, а значит, армейцам легко не будет. И уж если их в Питере сумел заломать куда более скромный «Барыс», то «джокеры» и вовсе обязаны это сделать.



Есть, правда, одно «но». СКА практически невозможно обыграть в основное время. Поэтому на основное время я накаркиваю ничью, а уже потом горячие финские парни, как и в предыдущем междусобойчике, наберут второе очко. На радость всему прогрессивному человечеству», — сказал Лебедев.