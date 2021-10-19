«Тампа» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа» и «Флорида».
Ставка: победа «Тампы» с форой (-1.5) за 2.44.
«Прелюбопытная дуэль российских голкиперов Василевского и Бобровского. Андрею уже гарантированно место в олимпийской сборной. Сергей пока только в числе кандидатов на поездку в Пекин. Очная ставка с вратарём номер один мира – прекрасная возможность для Боба напомнить о себе. Тем более что одного конкурента сибиряк уже съел: в предыдущем туре «пантеры» Бобровского разгромили «островитян» Сорокина — 5:1! В матче-открытии чемпионата Сергей переиграл в овертайме и «Питтсбург» (5:4), который до этого в гостях разгромил как раз «Тампу» — 6:2.
Так что Боб ещё неудач не знает. Однако в Тампе ему придётся очень непросто. После стартового разгуляя — 2:6 от «Питтсбурга» и 7:6 ОТ с «Детройтом» — действующие чемпионы пришли в чувство. Наладили оборону, которую зацементировал Василевский, и в Вашингтоне повергли команду Овечкина — 2:1 в овертайме. Голкипер гостей отметился несколькими выдающимися сейвами после бросков Ови и заслуженно удостоился первой звезды матча.
Вот только в середине третьего периода у «Тампы» выбыл из-за травмы Кучеров. Возможно, лучший бомбардир двух последних Кубков Стэнли не сыграет против «Флориды». Однако и без Никиты у хозяев найдётся кому забивать — Стэмкос, Пойнт, Палат, Хедман, Сергачёв…
Более высокий общий класс «Тампы» должен сказаться. Победы «молнии» добьются. Но с небольшим перевесом — 3:1 или 4:2», — сказал Славин.
- 19 октября 2021
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